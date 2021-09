https://it.sputniknews.com/20210906/parata-di-ministri-al-salone-del-mobile-di-milano-innovazione-e-italianita-tirano-la-ripresa-12812621.html

Parata di Ministri al Salone del Mobile di Milano: innovazione e italianità tirano la ripresa

Parata di Ministri al Salone del Mobile di Milano: innovazione e italianità tirano la ripresa

Ieri è stato aperto il Salone del Mobile di Milano, dopo due anni dall’ultima edizione, quella del 2019. All’inaugurazione del Salone (si chiama SuperSalone... 06.09.2021, Sputnik Italia

Oggi è stata la volta del ministri. Prima è arrivato Giancarlo Giorgetti, il ministro dello Sviluppo economico. Tra i diversi stand è riuscito parlare con i giornalisti:Sul green pass Giorgetti è sicuro: "Per la ripresa delle attività economiche dobbiamo garantire misure di sicurezza. Chi frequenta luoghi affollati deve dare dare le garanzie di non contagiare nessuno, il Green pass è una misura che va in questa direzione per cui ne prevedo un ulteriore estensione" .Su reddito di cittadinanza il ministro risponde che "il nostro lavoro è cercare di trasformare il reddito di cittadinanza al lavoro di cittadinanza".Poi è stata la volta del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha partecipato al talk show trasmesso in diretta da Tgcom24. Dopo la conferenza, alla domanda di giornalisti su nucleare, ha risposto notevolmente scocciato: "Ho già detto quello che volevo dire, non ho niente da aggiungere. Non è all'ordine del giorno. Per rispetto dell'iniziativa che stiamo vivendo oggi, non c'è senso di parlare di altro".Il salone continua fino al 10 settembre. Per entrare in fiera e negli spazi di FuoriSalone a Milano, serve rigorosamente il Green Pass.

