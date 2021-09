https://it.sputniknews.com/20210906/obbligo-vaccino-renzi-standing-ovation-per-mattarella--12807500.html

Obbligo vaccino, Renzi: "Standing ovation per Mattarella"

Il leader di Italia viva acclama l'invito alla vaccinazione pronunciato ieri dal capo dello Stato e si dichiara a favore dell'obbligo vaccinale. Su green pass... 06.09.2021, Sputnik Italia

"Credo che il vaccino sia l'unico modo per distruggere questo maledetto Covid". Lo ha detto lnedì mattina a Coffee Break su La7, il leader di Italia viva Matteo Renzi, dichiarandosi a favore dell'obbligo vaccinale. Renzi ha esordito con una "standing ovation per il presidente Mattarella", perché sui vaccini "ha detto quello che serviva al momento giusto". Il riferimento è all'invito alla vaccinazione del capo dello Stato che domenica, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Pavia, ha ammonito a non invocare "la libertà per sottrarsi alla vaccinazione". Obbligo vaccinale e green passRicordando che l'obbligatorietà già esiste per tanti vaccini, Renzi ha dichiarato di essere a favore dell'obbligo vaccinale ma di ritenere che "sul breve periodo" il green pass costituisce "la strada maestra": Sintonia e divergenze con Salvini e MeloniSebbene esista una convergenza sul reddito di cittadinanza tra Italia viva e i partiti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Renzi ha sottolineato come i due leader di centrodestra "stiano sbagliando tutto" sul tema del green pass. Secondo l'ex premier potrebbero addirittura perdere la base di destra. In Italia, secondo il report di Aifa aggiornato a lunedì 6 settembre, 79.158.422 sono le dosi di vaccino somministrate in totale, mentre 38.699.389 persone (71,65% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione contro il Covid.

