Nord Stream 2: completata la posa dei tubi, messa in funzione entro fine anno

Nord Stream 2 AG, la compagnia operatore del progetto Nord Stream 2, ha saldato l'ultimo tubo della seconda linea del gasdotto, prossimamente unirà le sezioni... 06.09.2021, Sputnik Italia

"Il 6 settembre, gli specialisti della nave posatubi Fortuna hanno saldato l'ultimo tubo della seconda linea del gasdotto Nord Stream 2, dopo il tubo numero 200 858 sarà immerso sul fondo del Mar Baltico nelle acque tedesche", ha annunciato Nord Stream 2 AG in una nota.La società sottolinea che Nord Stream 2 aiuterà a soddisfare le esigenze del mercato energetico dell'UE nelle importazioni di gas naturale a lungo termine, garantendo forniture affidabili e sicure a condizioni economiche ragionevoli.La compagnia Gazprom, a sua volta, ha comunicato che la posa dei tubi di Nord Stream 2 è stata completata.Il Nord Stream 2Nord Stream 2 è una joint venture tra la russa Gazprom e cinque aziende energetiche dell'Europa occidentale e prevede la costruzione di un gasdotto gemello di 1.230 km lungo i fondali del Mar Baltico per completare l'attuale rete di Nord Stream.Una volta completata entro la fine dell'anno, la nuova rete sarà in grado di trasportare fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia all'Europa, raddoppiando così la capacità di Nord Stream.Lo scorso 20 agosto gli Stati Uniti d'America hanno introdotto nuove sanzioni contro 2 cittadini ed una nave russi legati alla costruzione del gasdotto Nord Stream-2.

Россия щедрая душа Ci siamo, momento della verità, unione energetica Russia -> Germania sta per succedere! Disastro per albione & co., pure regina si dice che è morta 0

