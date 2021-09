https://it.sputniknews.com/20210906/locatelli-cts-lobbligo-dei-vaccini-resta-una-decisione-politica-presto-la-terza-dose-12805733.html

Locatelli (Cts): “L’obbligo dei vaccini resta una decisione politica. Presto la terza dose”

06.09.2021

Per Franco Locatelli l’obbligo di vaccinazione è un’opzione da considerare, ma l’introduzione “è una decisione che spetta alla politica. Il premier Draghi e il ministro Speranza sono stati chiari”.Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico parla al Corriere della Sera e spiega che per i milioni di italiani che ancora non hanno ricevuto neanche la prima dose servono “dialogo, persuasione e convincimento”.Per Locatelli “i dati non mentono. Mostrano con chiarezza che il numero dei pazienti vaccinati ricoverati in terapia intensiva è molto contenuto”.“La partita del futuro si gioca sulla vaccinazione ma anche su comportamenti individuali responsabili: indossare la mascherina negli assembramenti, distanziamento, igiene delle mani”, conclude.La scuola resta una priorità non un rischioIncalzato sul rientro tra i banchi e i timori che la ripresa della scuola in presenza possa far aumentare i contagi, Locatelli spazza via i dubbi: “La riapertura delle scuole è una priorità. Il Paese è in una situazione al momento favorevole e anche un’eventuale crescita dei contagi dovrebbe essere gestibile”.Terza dose con vaccini mRnaLocatelli poi fornisce elementi sulla terza dose di richiamo per i vaccinati.Poi si discute su un rischiamo anche per gli over 80, per i ricoverati nelle Rsa e per il personale sanitario.“Ci si orienterà sui composti basati sulla tecnologia dell’Rna messaggero (PfizerBioNTech e Moderna)”.

Rachele Samo

coronavirus in italia, vaccinazione in italia