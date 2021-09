https://it.sputniknews.com/20210906/litalia-armera-i-suoi-droni-per-competere-sui-nuovi-teatri-internazionali-12813397.html

L’Italia armerà i suoi droni per competere sui nuovi teatri internazionali

L’Italia armerà i suoi droni per competere sui nuovi teatri internazionali

La decisione dopo la rilevanza assunta da questo tipo di velivolo nei recenti episodi di conflitti. Non è ancora stato reso noto quali saranno gli armamenti. 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T20:17+0200

2021-09-06T20:17+0200

2021-09-06T20:17+0200

drone

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/10099411_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_947b2f07d2c1893b8473e9ca4ed45213.jpg

È stato il Documento Programmatico Pluriennale 2021 del ministero della Difesa a rivelare la novità nel settore: anche l’Italia armerà i suoi droni.La notizia è stata ripresa dalla rivista specializzata Rid che sottolinea come la decisione della Difesa italiana sia legata ai nuovi teatri operativi e alle novità emerse in diversi tipi di conflitti negli ultimi anni.Inoltre, anche il programma del drone europeo prevede che sia armato e l'Italia partecipa al piano.A far cambiare idea all’Italia sono stati anche scenari come quelli del Nagorno Karabakh, della Libia e i conflitti asimmetrici che hanno rivelato l’importanza del drone armato, oltre che per operazioni di sorveglianza e ricognizione.Quali droni e con quali armamentiL’Italia impiega i droni Reaper MQ-9 e ne ha a disposizione sei esemplari, in dotazione all’Aeronautica militare.Il Raeper è lungo 36 metri e ha un'apertura alare di 21 metri: può viaggiare a 450 chilometri orari e guidato via satellite senza rifornimento per 2.000 chilometri.Può agire sia a bassa quota sia ad altitudini fino a 15.000 metri.Costa circa 30 milioni di dollari.Tutti i casi più noti in cui è stato usato un drone armatoQuesto tipo di drone è noto alle cronache per un episodio recentissimo: il “killer silenzioso”, così viene soprannominato, è stato usato dagli Stati uniti nella rappresaglia dopo l’attentato all’aeroporto di Kabul.Il super-drone è stato impiegato in diverse occasioni nella storia recente della Difesa e delle operazioni di intelligence:

Irina Derefko Competere con chi e per cosa? 180 milioni di dollari per cosa? Siete solo una congrega di assassini buffoni al soldo del padrone atlantista. 1

VR80 Visto che sei un critica tutto e tutti in Italia, spiegami chi al mondo non spende in armamenti. Spiegami inoltre chi lo fa perché lo fa! Naturalmente il mio non é un ordine, ma una richiesta di delucidazioni. 1

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

drone, difesa