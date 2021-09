https://it.sputniknews.com/20210906/libia-scarcerato-saadi-gheddafi-il-figlio-dellex-leader-libico-12805639.html

Libia, scarcerato Saadi Gheddafi, il figlio dell'ex leader libico

Nel 2017 la famiglia denunciò di aver perso i contatti con il figlio di Muammar Gheddafi, oggi 47enne. 06.09.2021, Sputnik Italia

mondo

libia

Dopo sette anni di detenzione nelle carceri di Tripoli, è stato scarcerato Saadi Gheddafi, figlio dell'ex leader libico Muammar Gheddafi.La scarcerazione è avvenuta in esecuzione di un ordine del tribunale, come riferito all'AFP da una fonte vicina al ministero della Giustizia libico:Stando ai media locali, il figlio di Muammar Gheddafi avrebbe già lasciato la Libia con un volo diretto in Turchia.La storia di Saadi GheddafiIn Italia Saadi Gheddafi è ricordato per la sua attività calcistica, ed in particolare per il suo periodo di militanza con il Perugia ai tempi della presidenza di Luciano Gaucci.Nel 2014 il figlio dell'ex leader libico fu estradato dal Niger, per il coinvolgimento nell'omicidio nel 2005 di un ex allenatore del club calcistico dell'Al-Ittihad di Tripoli, oltre che nella rivolta che pose fine al regime di Muammar Gheddafi nel 2011Nell'aprile del 2018, la Corte d'appello della capitale libica ha assolto Gheddafi, con quest'ultimo che è tuttavia rimasto in carcere.Ancor prima, nel 2017, la famiglia denunciò di aver perso ogni contatto con Saadi, che veniva segnalato in isolamento e senza la possibilità di vedere il suo avvocato, mentre sui social network venne diffuso un video in cui veniva torturato dalle milizie islamiche.

