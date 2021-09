https://it.sputniknews.com/20210906/lavrov-la-russia-sosterra-la-formazione-del-nuovo-governo-afghano-se-sara-inclusivo-12809254.html

Lavrov: la Russia sosterrà la formazione del nuovo governo afghano se sarà inclusivo

In precedenza il portavoce del movimento talebano aveva annunciato che la Russia è tra i Paesi invitati alla cerimonia di inaugurazione del nuovo governo... 06.09.2021, Sputnik Italia

La Russia può prendere parte alla cerimonia di insediamento del nuovo governo afghano se questo sarà inclusivo.Ad affermarlo quest'oggi è stato il ministro degli Esteri di Mosca, Sergey Lavrov:Il capo della diplomazia russa ha piu aggiunto che "se questa inclusività è assicurata", Mosca sarà "felice di prendere parte a questa cerimonia insieme ad altri paesi che hanno un'influenza sulla situazione nel Paese e che sono stati invitati".All'inizio della giornata, i media hanno riferito che i talebani* hanno invitato Turchia, Cina, Russia, Iran, Pakistan e Qatar a una cerimonia in cui sarà annunciato un nuovo governo del Paese.Nelle stesse ore, il portavoce del movimento ha annunciato la fine della guerra in Afghanistan dopo 20 anni.*organizzazione terroristica vietata in Russia ed altri Paesi

Irina Derefko Richiesta intelligente e giusta. 0

Superbianco Juden Palestine apartheid La Russia ha risolto i conflitti in Cecenia e Daghestan e li avrebbe risolti in Afghanistan 40 anni fa se gli USA non avessero armato Bin Laden. 0

russia

afghanistan

