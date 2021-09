https://it.sputniknews.com/20210906/la-videochiamata-decisiva-per-il-g20-sullafghanistan-draghi-sente-il-presidente-cinese-xi-12813629.html

La videochiamata decisiva per il G20 sull’Afghanistan. Draghi sente il presidente cinese Xi

La videochiamata decisiva per il G20 sull’Afghanistan. Draghi sente il presidente cinese Xi

È l’ultimo leader mondiale che deve sciogliere le riserve sulla riunione straordinaria che l’Italia intende organizzare sulla crisi afghana. 06.09.2021, Sputnik Italia

Potrebbe essere convocato già per la prossima settimana il G20 straordinario sull’Afghanistan, fortemente voluto dalla presidenza italiana e dal premier Mario Draghi.Decisiva sarà la video-call prevista per domani mattina tra il presidente del Consiglio e il presidente cinese Xi Jinping.L’intento di Draghi è di mettere attorno al tavolo oltre ai leader del G7, che si sono già riuniti sulla crisi afghana, anche le altre potenze mondiali altamente influenti e influenzate dalla situazione di Kabul: Russia, Cina, India e Pakistan in primis.Draghi si era recato già a Marsiglia per una cena lampo con il presidente francese Emmanuel Macron per tessere le fila di questo cruciale appuntamento.Il formato più ampio ma tra veti incrociatiLa convocazione di questo G20, prettamente politico, in un forum essenzialmente economico, è uno dei banchi di prova della presidenza italiana.La Russia ha già detto che parteciperà. La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che se ci sarà un meeting del G20 vi prenderà parte.Gli altri partner occidentali hanno già appoggiato l’idea lanciata durante le ultime ore della missione della coalizione in Afghanistan.Fondamentale anche la partecipazione del Pakistan, collegato con il nuovo regime. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha concluso proprio a Islamabad il suo tour diplomatico.*organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

