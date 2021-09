https://it.sputniknews.com/20210906/la-russia-esorta-a-ripristinare-lordine-costituzionale-in-guinea-e-a-rilasciare-il-presidente-conde-12807380.html

La Russia esorta a ripristinare l'ordine costituzionale in Guinea e a rilasciare il presidente Condé

Ieri il presidente è stato tratto in arresto da un gruppo di golpisti guidati dal colonnello Mamady Doumbouya. 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T12:58+0200

2021-09-06T12:58+0200

2021-09-06T12:58+0200

Il ministero degli Esteri russo ha chiesto il ripristino dell'ordine costituzionale in Guinea e il rilascio del presidente Alpha Condé, che è stato deposto nella giornata di ieri dai leader militari golpisti.In un comunicato diffuso lunedì, il ministero ha espresso "profonda preoccupazione" per le notizie provenienti dal Paese africano.Il colpo di stato in GuineaNella giornata di ieri autorità guineane hanno confermato che i ribelli avevano preso d'assalto il palazzo presidenziale, catturando il presidente legittimo Alpha Condé.Secondo le fonti, il capo di stato è stato messo agli arresti dalle forze speciali guidate dal colonnello Mamady Doumbouya. Secondo le fonti, i militari golpisti hanno inoltre arrestato diversi funzionari di alto rango. Lo stesso leader dei golpisti ha annunciato lo scioglimento del governo, l'abolizione dell'attuale Costituzione e la chiusura dei confini del Paese.

