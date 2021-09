https://it.sputniknews.com/20210906/istat-il-covid-riduce-le-speranze-di-vita-degli-italiani-di-12-anni-a-bergamo-crollo-di-43-anni--12809368.html

Istat: il Covid riduce le speranze di vita degli italiani di 1,2 anni. A Bergamo crollo di 4,3 anni

La pandemia di coronavirus ha interrotto la crescita dell'aspettativa di vita che nel 2020 è fissata a 82 anni. E' quanto emerge dal rapporto sul Bes di Istat... 06.09.2021, Sputnik Italia

Nel 2020 si è registrata una brusca interruzione della crescita dell'aspettativa di vita a causa della pandemia di Covid-19 e del maggior rischio di mortalità che ne è derivato. E' il quadro che emerge dal rapporto Istat sul Benessere (Bes), che rileva una contrazione di 1,2 anni rispetto al 2019. Nell'anno della pandemia l'indicatore della speranza di vita si attesta a 82 anni, precisamente 79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne. I dati peggiori provengono dalle aree più colpite dalla prima ondata di contagi. A Bergamo l'indicatore è crollato del 4,3 per gli uomini, a Cremona e Lodi la variazione negativa raggiunge 4,5 anni. Il crollo è avvenuto, in misura minore, fra le donne, con l'indicatore ridotto a 3,2 anni per Bergamo, 2,9 anni per Cremona e Lodi e 2,8 anni per Piacenza.Le variazioni negative dell'indicatore sugli anni di vita degli italiani sono state riscontrate su tutto il territorio nazionale, con un'incidenza minore nel Mezzogiorno. L'unica provincia a non aver subito un peggioramento nel 2020 è quella di Siena. LavoroIl rapporto sul Benessere equo e sostenibile di Istat segnala anche un peggioramento nel mercato del lavoro dovuto al Covid-19. Nel 2020 il tasso di occupazione nella popolazione tra i 20 e i 64 anni è sceso al 62,6%, di quasi un punto rispetto al 2019 (63,5%). Lo studio evidenzia come, sebbene nel primo anno di pandemia il Covid-19 abbia colpito maggiormente il Nord, lo svantaggio del Mezzogiorno rimane elevatissimo. Al Sud infatti il tasso di occupazione è al 48%, quasi 23 punti in meno rispetto al 71,5 del Nord. Al centro l'occupazione è al 67,4%.

raus jUEde Non è il covid, ma la bassa capacità di cura del sistema sanitario che accorcia la vita degli italiani. Ovviamente i ricchi sono esclusi da questo calcolo. 1

MG Mg BASTARDO DI BILLY BOY, FAUCI E TUTTA L' OMS E GLI ITALIANI CHE LU APPOGGIANO ECCO IL STERMINIO 0

