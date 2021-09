https://it.sputniknews.com/20210906/israele-leader-palestinese-evade-da-un-carcere-di-massima-sicurezza-con-5-compagni-12804629.html

Israele, leader palestinese evade da un carcere di massima sicurezza con 5 compagni

Israele, leader palestinese evade da un carcere di massima sicurezza con 5 compagni

Zakaria Zubeidi, ex comandante delle Brigate dei Martiri di Al Aqsa, è fuggito nella notte dal carcere di GIlboa. Leader carismatico della seconda Intifada... 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T10:34+0200

2021-09-06T10:34+0200

2021-09-06T10:45+0200

palestina

israele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/893/69/8936908_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_6812cd5bbc5de1232c84bf05c941e5ca.jpg

E' caccia all'uomo in Israele, per quella che i media israeliani definiscono "una delle peggiori evasioni nel Paese". Zakaria Zubeidi, ex comandante delle milizie di Al Aqsa e simbolo della seconda Intifada, è evaso domenica sera, assieme ad altri 5 detenuti palestinesi, dal carcere di massima sicurezza di Gilboa, dove scontava una pena dal 2019 per attacchi mortali contro israeliani.La radio militare riferisce che gli evasi, definiti come terroristi, sarebbero riusciti a fuggire attraverso un tunnel sotterraneo sotto la torre di guardia. La notizia è confermata dal Times of Israel che parla di un tunnel scavato attraverso il sistema di drenaggio delle celle. La fuga di Zubeidi e dei cinque suoi compagni di cella è avvenuta verso l'una di notte ma è stata scoperta soltanto lunedì mattina.Non è noto alle forze di sicurezza se i fuggiaschi siano diretti in Giordania o Cisgiornasia o se si trovino ancora in territorio israeliano. Immediatamente sono scattate le ricerche condotte dall'esercito e dallo Shin Bet, l'intelligence israeliana, con elicotteri e droni per localizzare i sei ex miliziani evasi.Zubeidi, ex insegnante di inglese e poi operaio, è stato l'ex comandante delle Brigate dei Martiri di Al Aqsa, gruppo combattente vicino al partito politico Al Fatah di Yasser Arafat. Agli inizi del 2000, le sue milizie sono state protagoniste delle rivolte palestinesi note come seconda Intifada. Dopo aver abbandonato la lotta armata nel 2005, Zubeidi fonda il Freedom Theatre di Jenin. Si trova in carcere dal 2019 con l'accusa di terrorismo per aver aperto il fuoco contro israeliani. Gli altri cinque evasi, invece, apparterrebbero alla Jihad islamica palestinese, secondo quanto riporta la stampa israeliana. Il gruppo di sei è considerato pericoloso dalle autorità israeliane. La notizia dell'evasione è stata accolta con spari di festa a Jenin. Anche Hamas, il partito palestinese che controlla Gaza, ha definito la fuga un atto di eroismo. Israele ha alzato il livello di allerta.

palestina

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

palestina, israele