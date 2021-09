https://it.sputniknews.com/20210906/ingegnere-afghano-racconta-come-e-fuggito-dai-talebani-in-italia-12812037.html

Ingegnere afghano racconta come è fuggito dai talebani in Italia

Ingegnere afghano racconta come è fuggito dai talebani in Italia

L'ingegnere quarantaquattrenne Ziya ha lasciato l'Afghanistan su un volo di evacuazione organizzato dall'Italia. Al momento l'uomo si trova in una struttura di accoglienza ad Avezzano. Ziya ha avuto la possibilità di fuggire grazie a suo cognato, che lavorava come autista per la missione italiana nella provincia di Herat."Ho conseguito la laurea in ingegneria mineraria. Ho lavorato per 16 anni presso il ministero delle Risorse Naturali dell'Afghanistan come capo geologo per rilievi ingegneristici e cartografia. Nonostante non abbia collaborato con gli stranieri, sono stato costretto a lasciare l'Afghanistan. I talebani* mi hanno costretto", ha affermato Ziya a Sputnik. Ziya ha raccontato che all'ingresso in Italia gli afghani evacuati hanno eseguito il tampone covid, successivamente sono state loro prelevate le impronte digitali per la schedatura da parte della polizia.In Afghanistan Ziya ha lasciato una famiglia numerosa: 4 figli, 2 figlie, una moglie, 5 fratelli, 4 sorelle e le loro famiglie: “Sono tutti in pericolo. Cercherò di portarli via dall'Afghanistan con l'aiuto del governo italiano".*organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

