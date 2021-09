https://it.sputniknews.com/20210906/incendio-alla-torre-del-moro-gli-inquirenti-indagano-sulleffetto-lente-12809821.html

Incendio alla Torre del Moro, gli inquirenti indagano sull'effetto lente

Incendio alla Torre del Moro, gli inquirenti indagano sull'effetto lente

Fortunatamente il poderoso incendio non ha causato vittime tra i residenti, che erano stati tutti avvertiti per tempo. 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T17:12+0200

2021-09-06T17:12+0200

2021-09-06T17:12+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/12711980_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_119bdbe363a77b6c0bce72619f4a8cda.jpg

Tra le possibili cause del rogo che ha distrutto la Torre del Moro a Milano ci potrebbe essere anche quella dell"'effetto lente".In particolare, si verifica l'eventualità che a far scoppiare l'incendio sia stato un oggetto in vetro, come una bottiglia, lasciato sul balcone dell'appartamento al quindicesimo piano dal quale si sono propagate le fiamme.Riflettendo il sole su un altro oggetto e scaldandolo, la "lente" potrebbe aver causato il rogo.Intanto è stata scarta l'ipotesi di un cortocircuito, dato che il proprietario dell'abitazione e suo figlio hanno messo a verbale che la corrente elettrica era staccata, fatto questo che è stato poi stato confermato dall'analisi dei consumi.Gli inquirenti saranno ora chiamati ad ascoltare i responsabili della Moro Real Estate, che ha realizzato la Torre, e quelli della Aza Corp (ex Aghito Zambonini) che ha realizzato il rivestimento esterno, che ha bruciato in pochi minuti perché fatto di "materiale altamente infiammabile".L'incendio in Via Antonini Un poderoso incendio è divampato la serata del 29 alla Torre del Moro, nella periferia sud di Milano.Le fiamme sono divampate in un appartamento del quindicesimo piano e nel giro di un quarto d'ora hanno avvolto l'intero palazzo.Del grattacielo di via Antonini oggi resta solo lo scheletro e i filamenti dei pannelli colati sugli alberi che circondano l'edificio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia