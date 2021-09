https://it.sputniknews.com/20210906/franco-a-cernobbio-pil-previsto-oltre-58-e-meno-deficit-ma-servono-gli-investimenti-12800244.html

Franco a Cernobbio, Pil previsto oltre 5,8% e meno deficit, ma servono gli investimenti

Franco a Cernobbio, Pil previsto oltre 5,8% e meno deficit, ma servono gli investimenti

Da Cernobbio un messaggio positivo per l'andamento dell'economia italiana, ma non basta dopo 30 anni di recessione e crescita stentata. Serve molto di più... 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T08:12+0200

2021-09-06T08:12+0200

2021-09-06T08:12+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/05/9499248_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cdbbdbe781a3f2e5e26af135d125442d.jpg

La ripresa dell’Italia è “intensa”, ha spiegato il ministro dell’Economia Franco da Cernobbio (Como), dove è incorso il Forum Ambrosetti. Dopo avere acquisito un Pil nel secondo trimestre del 4,7%, “l’ufficio pubblico del bilancio ha previsto una crescita del 5,8% ma non possiamo escludere che la crescita sia anche superiore”, ha affermato ieri come riporta l’Economia del Corriere.Tuttavia questi sono soltanto i frutti del rimbalzo dopo un anno in cui l’Italia ha perso quasi il 9% di Pil. Certo se nel 2021 riuscissimo a recuperare tutto lo svantaggio del 2020 sarebbe già un risultato eccezionale, ma all’Italia che non cresce da 30 anni serve ben altro.Il ministro, infatti, ha ricordato come nel 1995 il Pil dell’Italia fosse sopra la media dell’Unione Europea, e come oggi a distanza di oltre 25 anni il nostro paese ha un Pil inferiore alla media di 10 punti percentuali.E il numero uno del dicastero economico dice chiaramente che all’Italia “il piano nazionale non basta, dobbiamo usare tutti gli strumenti a nostra disposizione, pensare a un orizzonte più lungo”.Insomma, è finito il tempo in cui si ragionava in base alla durata delle legislature, terminato il tempo in cui i programmi di politica economica promessi dai partiti in campagna elettorale si realizzavano parte nella legislatura corrente e l’altra parte si rimandavano al dopo nuove elezioni.

Irina Derefko Il forum, come Confindustria, un covo di delinquenti. Prevede il 5,8%? Piano con l'alcol. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia