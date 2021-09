La fonte ha osservato che Algeria è impegnata a soddisfare tutte le esigenze del mercato spagnolo attraverso il gasdotto Medgaz, che collega l'Algeria con la Spagna attraverso il Mediterraneo.Ad agosto il ministro degli Esteri algerino Ramtane Lamamra ha annunciato che il Paese interrompe le relazioni diplomatiche con il Marocco a causa delle azioni ostili di lunga data del Regno, che continuano finora. A Rabat hanno definito tale decisione "ingiustificata e reprorevole".I rapporti tra Algeria e Marocco si inasprirono 40 anni fa per via del conflitto nel Sahara Occidentale. Marocco considera l'ex colonia spagnola una parte del proprio territorio mentre Algeria sostiene l'indipendenza del Sahara Occidentale.

Forniture di gas, l'Algeria da novembre avvia il gasdotto diretto con la Spagna

