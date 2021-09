https://it.sputniknews.com/20210906/florida-ex-tiratore-scelto-dei-marines-compie-un-massacro-4-morti-tra-cui-un-bambino-di-3-mesi-12804102.html

Florida, ex tiratore scelto dei marines compie un massacro: 4 morti tra cui un bambino di 3 mesi

L'uomo aveva servito nell'esercito prima in Iraq e poi in Afghanistan. 06.09.2021, Sputnik Italia

Una furiosa sparatoria ha causato la morte di quattro persone, tra cui un bambino, domenica dopo che un uomo, autodefinitosi un "sopravvissuto", ha scaricato decine e decine di proiettili della sua arma da fuoco contro dei passanti in un quartiere di Lakeland, in Florida.Lo sceriffo della contea di Polk in Florida, Grady Judd, ha rivelato durante un briefing che l'incidente si è svolto verso le 4:30 del mattino ora locale in due abitazioni situate nella stessa proprietà e che l'uomo ha ingaggiato un conflitto a fuoco con la polizia poco dopo la prima sparatoria. Il presunto tiratore è stato identificato come Bryan Riley, un 33enne di Brandon, in Florida, che in passato era stato un tiratore scelto dei Marine. Riley aveva prestato servizio sia in Iraq che in Afghanistan, per un totale di quattro anni, prima di essere congedato con la medaglia all'onore militare. La dinamica della tragediaAll'arrivo sulla scena, gli agenti hanno visto un camion in fiamme e hanno udito un boato provenire dal cortile della casa, dove in seguito hanno notato Riley "vestito con un'armatura" e che "sembrava come pronto ad avviare una sparatoria".Dopo aver udito le grida di una donna e di un bambino, gli agenti hanno avviato uno scontro a fuoco con il sospettato, che si è arreso immediatamente dopo essere stato ferito.Gli investigatori hanno indicato che Riley aveva recentemente lavorato come membro della sicurezza per una chiesa locale.L'uomo dovrà ora affrontare accuse per almeno quattro capi di imputazione per omicidio di primo grado, tentato omicidio e crudeltà sugli animali. Il suo processo dovrebbe avere inizio già oggi.

