https://it.sputniknews.com/20210906/fedriga-obbligo-vaccinale-meglio-il-buon-senso-altrimenti-e-controproducente-12806077.html

Fedriga: "Obbligo vaccinale? Meglio il buon senso. Altrimenti è controproducente"

Fedriga: "Obbligo vaccinale? Meglio il buon senso. Altrimenti è controproducente"

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia è convinto che serva il dialogo e che i No vax siano una piccola minoranza, la maggior parte sono dubbiosi o... 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T11:47+0200

2021-09-06T11:47+0200

2021-09-06T11:47+0200

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/786/80/7868047_0:89:2601:1552_1920x0_80_0_0_7789cf10121f71ec652f47cef7cfcf6d.jpg

Sull’obbligo di vaccinazione Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni dice la sua.Anche in seguito al confronto con il segretario della Lega Matteo Salvini con i presidenti di Regione, resta dell’idea che sia più efficace “la volontarietà”.Parlando al Giornale, Fedriga spiega che “il vero successo sia convincere a vaccinarsi” e “la prima cosa è spiegare come stanno le cose e smentire le tante fake news che vengono messe in circolazione”.Per il governatore, infatti, i No vax “sono solo una piccola parte di chi non è vaccinato, poi c'è gente che ha paura o è poco informata”.Vaccini più vicini e tanta comunicazionePer raggiungere la fetta di popolazione che ancora non si è vaccinata, per Fedriga bisogna “avvicinare la vaccinazione ai cittadini, portandola nei centri più piccoli e più distanti dalle città” e poi “serve il contributo dei medici della medicina generale che possono fare molto per spiegare l'utilità della vaccinazione”.Tampone gratis ma non per tuttiNella riunione di sabato con Salvini, i governatori leghisti hanno discusso anche dell’introduzione della gratuità dei tamponi, ma a certe condizioni.In Friuli-Venezia Giulia il tampone è gratuito per chi non può vaccinarsi e a cinque euro, invece che otto, “per i ragazzi dai 12 ai 18 anni”.

Zecca Comunista Dice che i No Vax in realtà sono una piccola parte dei non vaccinati. Perché altri hanno paura o sono poco informati. Ma è proprio al contrario. Maggior parte, anzi una stragrande parte dei vaccinati ha avuto paura ed è stata poco informata. Però se Fedriga è convinto nella sua opinione ancora meglio. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia, vaccinazione in italia