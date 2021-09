https://it.sputniknews.com/20210906/droga-arrestate-due-parrucchiere-di-roma-il-salone-era-la-loro-piazza-di-spaccio-12812152.html

Droga, arrestate due parrucchiere di Roma: il salone era la loro piazza di spaccio

Droga, arrestate due parrucchiere di Roma: il salone era la loro piazza di spaccio

Nel salone di via Casilina non solo taglio e piega, ma anche hashish e marijuana. Due donne di 45 e 37 anni arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti. 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T20:58+0200

2021-09-06T20:58+0200

2021-09-06T20:58+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/9817480_0:175:2048:1326_1920x0_80_0_0_717c903a99e0567400906a1947dee374.jpg

La polizia del Commissariato Appio di Roma ha individuato e smantellato una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti allestita all'interno di un negozio di parrucchiera. Nel locale due donne gestivano una doppia attività: oltre a tagli, messe in piega e colore, spacciavano hashish e marijuana. L'attività illecita ha portato all'arresto delle due donne, una liberiana di 45 anni e un'italiana di 37 anni, al termine di un complesso lavoro d'indagine condotto dagli agenti del commissariato, diretti da Pamela De Giorgi. I controlli che la Polizia di Stato sta attuando su tutto il territorio nazionale, in contrasto con lo spaccio e il consumo di droga, hanno permesso di rinvenire all'interno del locale di via Casilina, 440 grammi di hashish suddivisa in 5 panetti, di cui 4 da 100 grammi ed 1 da 40 grammi, oltre a 34 dosi dal peso di 22 grammi complessivi.Sempre all'interno dentro il negozio sono stati trovati 76 grammi di marijuana e la somma di 170 euro, oltre al materiale per il confezionamento. L'operazione, conclusa presso le abitazioni delle donne, ha consentito di sequestrare 500 grammi di marijuana a casa della 45enne e 3 dosi di marijuana dal peso di 2,2 grammi a casa della 37enne.Dopo le formalità di rito, le donne sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria, in base a quanto si apprende da una nota la Questura di Roma riportata dalla stampa nazionale.

raus jUEde Ora delle balde poliziotte provvedano a fargli un trattamento cucchi. Giusto per farle ricordare che certe cose non si fanno. E poichè una delle due donne è una negra liberiana, sarebbe giusto anche rompere qualche ossicino. Ai miei tempi si era molto precisi, e i delinquenti lo sapevano. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia