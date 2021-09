https://it.sputniknews.com/20210906/colao-alla-ricerca-di-professionisti-del-digitale-lannuncio-viaggia-su-twitter-12805016.html

Colao alla ricerca di professionisti del digitale: l’annuncio viaggia su Twitter

Colao alla ricerca di professionisti del digitale: l’annuncio viaggia su Twitter

Il ministro per l’Innovazione ha lanciato la campagna di 400 assunzioni dai social: l’obiettivo è favorire i processi di transizione digitale della Pubblica... 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T13:51+0200

2021-09-06T13:51+0200

2021-09-06T13:51+0200

twitter

pubblica amministrazione

innovazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10148653_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_88132e2cea14a03c9a6e2070fa01054c.jpg

Da esperto di rete e digitale non poteva che usarne tutte le risorse. Il ministro per l’Innovazione e la trasformazione digitale Vittorio Colao ha scelto i social per dare più risalto alla campagna di assunzioni lanciata dal suo ministero.Ci sono 400 posti a disposizione con contratto a tempo determinato e con la possibile proroga di 36 mesi, entro dicembre 2026, come previsto dal Pnrr.Si tratta di profili tutti legati alla transizione digitale della P.a.: data scientist, esperti di innovazione per le imprese ad alto contenuto tecnologico, content designer, manager per la gestione della banda larga, esperti legali e di smart mobility.La digitalizzazione e il PnrrNel Piano di ripresa e resilienza italiano è previsto che le Pubbliche amministrazioni siano affiancate da una vera e propria squadra dedicata alla transizione digitale.Si tratta di un passaggio epocale sull’innovazione, sulla cybersecurity, sulla digitalizzazione. Il personale che il ministero sta cercando verrà in parte impiegato proprio nella task force del Dipartimento per la trasformazione digitale (Dtd).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

twitter, pubblica amministrazione, innovazione