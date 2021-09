https://it.sputniknews.com/20210906/bassetti-no-vax-insultano-tutti-gli-italiani-non-me-o-burioni-12808263.html

Bassetti: "No vax insultano tutti gli italiani, non me o Burioni"

Bassetti: "No vax insultano tutti gli italiani, non me o Burioni"

Per l'infettivologo del San Martino di Genova, finito nel mirino dei No Vax per le sue posizioni sul vaccino contro il Covid-19, i giovani stanno dando... 06.09.2021, Sputnik Italia

"I no vax non insultano il presidente Draghi, Burioni o me, ma tutti gli italiani che si sono vaccinati, questo viene dimenticato". Con queste parole il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, ha commentato questa mattina ad Agora gli attacchi subiti per le sue posizioni sulla vaccinazione. Bassetti è finito da mesi nel mirino dei no vax. "Questa notte ho ricevuto ancora tre telefonate tra mezzanotte e le 3 del mattino", racconta il medico. Minacce ed insulti si sono intensificati nelle ultime: dopo essere stato aggredito sotto casa a fine agosto, l'infettivologo ha dichiarato di aver presentato oltre 70 denunce, chiedendo l'intervento dello Stato. "Gli insulti - prosegue - sono contro tutti gli italiani che hanno fatto diligentemente il proprio dovere".Intanto la procura di Torino ha disposto il sequestro della chat di Telegram "Basta dittatura", il canale in cui gli attivisti no vax e no green pass hanno diffuso non solo i numeri di telefono di Palazzo Chigi, di esponenti politici a favore della vaccinazione, ma anche i contatti di noti virologi ed esperti. I magistrati, in attesa di una risposta dagli amministratori della chat, potrebbero aprire una rogatoria internazionale.

