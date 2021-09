https://it.sputniknews.com/20210906/afghanistan-nato-evacuati-500-collaboratori-afghani-alloggiati-nelle-basi-europee-dellalleanza-12810433.html

Afghanistan, NATO: "evacuati 500 collaboratori afghani, alloggiati nelle basi europee dell'Alleanza"

2021-09-06T20:00+0200

2021-09-06T20:00+0200

2021-09-06T20:01+0200

mondo

politica

difesa

Il documento fa sapere che oltre 500 afghani che hanno lavorato con la NATO insieme ai loro famigliari sono stati evacuati e alloggiati in maniera sicura in strutture temporanee nelle basi in Europa. La NATO sta lavorando insieme ai partner per fornire alloggio, assistenza e supporto agli evacuati mentre vengono presi accordi per gli spostamenti successivi nelle nazioni che offriranno asilo.In totale i paesi della NATO hanno evacuato per via aerea dall'Afghanistan circa 120.000 persone.La situazione in AfghanistanAll'inizio di agosto il movimento radicale Talebani* ha lanciato un'offensiva contro le forze governative in Afghanistan. Il 15 agosto i ribelli sono entrati nella capitale Kabul, occupando il palazzo presidenziale, e il 16 agosto hanno dichiarato la fine della guerra nel Paese.Il 31 agosto le forze della NATO hanno lasciato l'aeroporto di Kabul attraverso il quale hanno evacuato le persone dall'Afghanistan, gli alleati hanno promesso di continuare a fornire assistenza alle persone a rischio, sia afghani che stranieri, che desiderano partire più tardi.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

