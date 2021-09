https://it.sputniknews.com/20210906/afghanistan-leader-fronte-resistenza-esorta-gli-afghani-a-lottare-contro-i-talebani-12808461.html

Afghanistan, leader Fronte Resistenza esorta gli afghani a lottare contro i talebani

Il leader del Fronte di resistenza nazionale Ahmad Massoud è intervenuto con un messaggio al popolo afghano, in cui ha esortato i compatrioti a lottare contro... 06.09.2021, Sputnik Italia

"Ovunque siete, all'estero o nel Paese, vi invitiamo ad una rivolta generale con finalità di liberazione e glorificazione della nostra patria. Ciascuno si opponga quanto possa", ha detto Massoud in un video reso noto sul web.Ad avviso del leader del Fronte di resistenza, se ciò non succede, l'Afghanistan rischia di diventare "ritardatario, fosco e lontano da qualsiasi cultura" e sarà isolato dai punti di vista politico ed economico.Massoud ha affermato che i recenti scontri nel Panjshir hanno dimostrato che le "forze straniere" insieme ai talebani fanno la guerra contro il popolo dell'Afghanistan.Ha aggiunto che il Fronte di resistenza nazionale continuerà a combattere fino alla liberazione del Paese.Nella mattinata di oggi il portavoce dei talebani aveva affermato che il gruppo ha assunto il pieno controllo della provincia settentrionale del Panjshir, l'ultima provincia finora non conquistata dal movimento radicale. In seguito il Fronte di resistenza nazionale ha smentito la notizia, specificando che "le forze del Fronte della Resistenza sono presenti in tutte le posizioni strategiche in tutta la valle per continuare la lotta".*organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

igor bravi contro i nazitalebani contro i talebani vaccinali contro quel coglione di vr80 contro don frocio camillo contro tutti un bell ICBM IN CVLO A i vaccinoanali 0

Snowstorm E' l'equivalente di esortare gli italian-Americans a combattere i mafiosi. 0

