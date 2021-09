https://it.sputniknews.com/20210906/a-valencia-ritorna-la-festa-di-las-fallas-a-fuoco-anche-i-pupazzi-del-covid-12814035.html

A Valencia ritorna la festa di 'Las Fallas', a fuoco anche i pupazzi del Covid - Video

Domenica centinaia di persone si sono radunate a Valencia per assistere alla chiusura della festa tradizionale "Las Fallas", ritornata nella città spagnola... 06.09.2021, Sputnik Italia

La celebrazione di solito si svolge dal 15 al 19 marzo e segna l’arrivo della primavera e la fine dell’inverno. Quest’anno i festeggiamenti sono state spostate a settembre a causa del Covid. Poi all’abitudine dei falegnami si sono uniti altri abitanti della città che hanno iniziato a bruciare le cose vecchie che non usavano più, come mobili e vestiti. Col tempo i valenciani sono diventati più creativi e hanno cominciato a fabbricare e poi bruciare Ninots ovvero piccole statue con indosso vestiti vecchi e dismessi. Attualmente i ninots rappresentano grandi costruzioni artistiche fatte di materiali combustibili come il sughero e la cartapesta. I ninots moderni possono prendere qualsiasi forma, dai personaggi delle fiabe a politici e artisti.

