Usi bene la tua mascherina? Un medico spiega quanto tempo dura

Usi bene la tua mascherina? Un medico spiega quanto tempo dura

Da un anno e mezzo indossare la mascherina è diventata la nostra realtà quotidiana. Ma non tutti la usano correttamente e dopo averne acquistata una multiuso... 05.09.2021

2021-09-05T23:20+0200

2021-09-05T23:20+0200

2021-09-05T23:20+0200

La durata di una maschera usa e getta è di 2-3 ore, dopodiché rappresenta un pericolo per la salute, quindi deve essere gettata via. Ma nel caso delle mascherine riutilizzabili, questo periodo dipende da molti fattori, ha affermato l'immunologo e direttore generale dell'Excellence Group Clinic, Nikolai Kriuchkov.Allo stesso tempo, non c'è modo di stabilire con certezza quanto sia efficace l'una o l'altra mascherina come mezzo di protezione durante il tempo di utilizzo, ha sottolineato lo specialista. Molte mascherine non proteggono da virus e batteri, poiché sono fatte di materiale inappropriato, ha spiegato.In ogni caso, non puoi indossare una mascherina riutilizzabile tutto il giorno, ha aggiunto lo scienziato.Differiscono non solo nel loro design, ma anche nella loro efficacia nel combattere infezioni e virus. Quindi è difficile prevedere come rispondono, ha detto il medico.Il tempo di utilizzo di una mascherina in generale non dovrebbe superare le 4 ore al giorno e, se finiscono per essere di più, gli effetti possono essere imprevedibili, ha avvertito.Inoltre, devi sempre lavare la tua mascherina riutilizzabile dopo averla indossata, ha raccomandato l'immunologo. Ma nonostante questa routine, questi tipi di articoli tendono ad avere una lunga durata."Se indossi una mascherina per tutti gli usi cinque volte a settimana, può funzionare a lungo", ha detto Kryuchkov. Se non viene utilizzato tutti i giorni, ma viene lavato tutti i giorni, può servire sei o anche otto o dieci mesi. Ma se il suo uso e lavaggio è quotidiano, la sua vita utile si accorcia, ha precisato.Non dimenticare che una normale mascherina usa e getta può essere più efficace come misura di protezione di una per tutti gli usi.

