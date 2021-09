https://it.sputniknews.com/20210905/uomo-ruba-una-corvette-da-oltre-100mila-euro-sotto-il-naso-del-venditore---video-12801397.html

Uomo ruba una Corvette da oltre 100mila euro sotto il naso del venditore - Video

Un dipendente di una concessionaria Chevrolet in Virginia ha vissuto quello che è probabilmente il peggior incubo di qualsiasi rivenditore di auto: un... 05.09.2021, Sputnik Italia

Fortunatamente i dipendenti della concessionaria sono riusciti a recuperare il bolide, poiché il ladro non è andato lontano e l'ha abbandonata ad un isolato di distanza, spiega l'autore del video. E non a tutti i torti, dal momento che la nuova Chevrolet Corvette C8 è diventata una delle auto più difficili da ottenere ultimamente e le liste d'attesa per acquistarla sono molto lunghe. Questo modello della leggendaria auto sportiva americana ha un motore V8 da 6,2 litri con 495 cavalli e 637 Nm di coppia. Tutta questa potenza viene trasferita alle ruote tramite un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti. La C8 può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi.

