Trapelati i piani per il funerale della regina Elisabetta II

Il giorno D Il cosiddetto D-Day, come è stato chiamato il giorno della morte della regina, inizierà con un'ondata di chiamate ed e-mail a ministri, funzionari ed altre personalità importanti. Dopo tutte le bandiere nella zona del Parlamento di Londra devono essere abbassate a mezz'asta entro 10 minuti. Va ricordato che in un'esercitazione dell'operazione effettuata diversi anni fa, Downing Street dichiarò che non sarebbe riuscito a realizzare l'operazione rapidamente senza l'aiuto di un appaltatore esterno. I siti web del governo e della casa reale e i loro account sui social ufficiali saranno a sfondo nero per il lutto e smetteranno di pubblicare contenuti non urgenti. Il primo ministro sarà incaricato di rilasciare una dichiarazione pubblica sulla morte della sovrana. Il ministero della Difesa, da parte sua, provvederà a sparare colpi di artiglieria da varie località. Verrà inoltre annunciato un minuto di silenzio. Il primo ministro incontrerà poi il nuovo re britannico, Carlo, che si rivolgerà alla nazione alle 18. L'operazione prevede anche la celebrazione di un atto di tributo nella Cattedrale di Saint Paul. "Deve sembrare spontaneo", si legge in uno dei documenti trapelati.Il secondo giorno Alle 10 l'Accession Council arriverà al Palazzo di San Giacomo per proclamare Carlo nuovo re. Tutti coloro che partecipano alla cerimonia solenne devono indossare abiti e cravatte nere o scure. Quindi i membri del Parlamento si riuniranno per rendere omaggio alla defunta regina. I lavori del parlamento saranno sospesi per 10 giorni.Il terzo giornoLa bara con la salma di Elisabetta tornerà da Windsor Palace a Buckingham Palace. Se muore nella sua residenza nel Norfolk, la bara sarà trasferita con il treno reale alla stazione di St Pancras di Londra, dove sarà ricevuta dal premier. Se si spegnerà in Scozia, le sue spoglie raggiungeranno Londra in treno o a bordo di un aereo.Il quarto giorno Re Carlo riceverà la mozione di condoglianze nella Westminster Hall, dopo di che inizierà un viaggio nel Regno Unito. Il quinto giorno Il monarca arriverà in Irlanda del Nord, dove saranno porte le condoglianze. Quindi, parteciperà a una messa nella cattedrale di Sant'Anna a Belfast. Allo stesso tempo, a Londra si terrà una prova del corteo funebre tra Buckingham Palace e Westminster Palace, soprannominato LION.Il sesto giorno Il corte funebre di Elisabetta II marcerà verso il Palazzo di Westminster lungo un percorso cerimoniale attraverso Londra. Una messa religiosa sarà celebrata nella Westminster Hall.Giorni 7-10 La salma della monarca rimarrà per diversi giorni nella Westminster Hall in un palco sopraelevato e aperto al pubblico per 23 ore al giorno. Le persone importanti riceveranno dei biglietti che permetteranno loro di salutare la regina ad intervalli di tempo prestabiliti. Il settimo giorno si terrà la prova dei funerali di stato. Il ministero degli Esteri avrà il compito di organizzare l'arrivo nel Paese dei capi di Stato e celebrità straniere, oltre a garantire la sicurezza sanitaria dei turisti in caso di morte della regina durante la pandemia. Il ministero dell'Interno, a sua volta, sarà responsabile della sicurezza durante la cerimonia. Anche l'intelligence e il segretariato per il coordinamento della sicurezza nazionale saranno in allerta.Il funerale Il giorno del funerale - o il Giorno del lutto nazionale, come l'hanno battezzato il primo ministro Boris Johnson e la stessa regina, sarà un giorno non lavorativo. La cerimonia funebre si terrà presso l'Abbazia di Westminster. A mezzogiorno saranno osservati due minuti di silenzio in tutto il Paese. Sono previste processioni anche a Londra e Windsor. Infine, la regina sarà sepolta nella cripta reale della Cappella di San Giorgio accanto al marito, il principe Filippo.

