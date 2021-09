https://it.sputniknews.com/20210905/stoltenberg-a-favore-della-partecipazione-russa-negli-sforzi-antiterrorismo-in-afghanistan-12793719.html

Stoltenberg a favore della partecipazione russa negli sforzi antiterrorismo in Afghanistan

La Russia e la Cina dovrebbero svolgere un ruolo nell'impedire che il terrorismo si diffonda in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe straniere, ha riferito... 05.09.2021, Sputnik Italia

Ha riconosciuto che la presa di Kabul da parte dei talebani* il 15 agosto era "naturalmente... legata al fatto che gli alleati della Nato hanno deciso di terminare questa missione militare in Afghanistan". Le ultime forze statunitensi hanno lasciato l'Afghanistan nelle prime ore del 31 agosto.Stoltenberg ha accolto con favore maggiori sforzi europei sulla difesa e ha detto che l'Europa e il Nord America devono mantenere il loro legame.Ha ammesso che dopo oltre 20 anni di investimenti stranieri nella sicurezza afghana, era ragionevole aspettarsi che le autorità governative sarebbero state in grado di resistere più a lungo ai talebani.Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, martedì ha detto che il caos in Afghanistan è direttamente collegato al ritiro delle truppe straniere e ha espresso la speranza che le nazioni occidentali si rendano conto che il ritiro delle forze non è la fine delle loro responsabilità e che dovrebbero fornire supporto economico e umanitario al popolo afghano per aiutarlo a imboccare la strada della ripresa.Venerdì il presidente russo, Vladimir Putin, ha chiesto di unire gli sforzi internazionali sull'Afghanistan e di prendere decisioni comuni sul riconoscimento delle forze politiche. Putin ha sottolineato che sono necessari sforzi combinati per combattere efficacemente il terrorismo.L'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha detto venerdì che l'Unione Europea intende coordinare i contatti con i Talebani attraverso una presenza congiunta dell'UE nella capitale afghana Kabul.*I talebani sono un'organizzazione terroristica messa fuori legge in Russia e in molti altri stati.

Irina Derefko Buffone leccapertugi!! ha vomitato letame fino ieri l'altro sulla Russia ed ora, cerca collaborazione! Amici russi, mandatelo a farsi fottere. Non avete bisogno della cloaca europea nè della Nato. Ce la fate benissimo da soli. 1

Cristina Cappugi Meno male che Stoltenberg è d'accordo, la Russia era in pensiero di non avere il suo permesso. 1

