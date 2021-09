https://it.sputniknews.com/20210905/speranza-ribadisce-o-ci-saranno-piu-vaccinati-o-inevitabili-piu-chiusure-autunnali-12794065.html

Speranza ribadisce, o ci saranno più vaccinati o inevitabili più chiusure autunnali

La domanda che sempre più oramai ci si pone è quando scatterà l’obbligo e non se sarà applicato o meno. 05.09.2021, Sputnik Italia

Ma il ministro della Salute, Roberto Speranza, che oggi accoglie a Roma il G20 della Salute, ribadisce che l’obbligo vaccinale è una opzione sul tavolo del governo e che se sarà necessario introdurlo, e in che modo, lo si capirà solo nelle prossime settimane.Procedendo con ordine, anzitutto si vorrà valutare l’effetto del green pass introdotto anche su buona parte del trasporto pubblico e nelle scuole dal primo settembre, quindi si introdurranno ulteriori obblighi di presentazione del certificato.Parallelamente si verificherà l’andamento della campagna vaccinale, che da alcune settimane non va più oltre le 220 mila – 290 mila somministrazioni al giorno contro le 500 mila somministrazioni raggiunte alcuni mesi fa e mantenute fino a luglio circa.Se le terapie intensive si riempiranno e i morti aumenteranno nonostante queste misure, allora si valuterà “su dati scientifici” l’opzione obbligo vaccinale.Ma Speranza non appare intenzionato a introdurre un obbligo generalizzato a tutta la popolazione, piuttosto si procederà per categorie come già fatto ad aprile con il settore della Sanità pubblica e privata.L’alternativaL’alternativa è tornare alle chiusure, come del resto sta accadendo già in Sicilia che da una settimana è in zona gialla e vi resterà almeno fino a domenica 12 settembre.Basterà il 90% di immunizzazione?Al ministro è stato chiesto se con una popolazione immunizzata al 90% ulteriori obblighi vaccinali saranno scongiurati o meno.Le varianti restano le incognite di questa pandemia infinita, ed a proposito dei tempi Speranza ripete le parole di Anthony Fauci, il controllo è presumibile per il 2023.

Don Camillo Purtroppo è proprio cosi. Per colpa di alcuni asini dovranno pagare tutti! Vaccino obbligatorio avanti tutta!! 8

Manu Pidda Poraccio, se sta ancora un po' chiuso in casa pure lui, già è pallido e verdastro. non è salutare stare rinchiusi Ministro. Si curi che non ha una bella cera 6

