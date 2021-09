https://it.sputniknews.com/20210905/scoperti-nuovi-dettagli-per-risolvere-il-mistero-del-triangolo-delle-bermude-12790981.html

Il biologo marino Mike Burnett ha trovato i rottami di un aereo che potrebbe far luce sul disastro del "Volo 19". 05.09.2021, Sputnik Italia

Il biologo marino subacqueo Mike Barnett e il suo team sono riusciti a localizzare il relitto di un aereo della Seconda Guerra Mondiale. Presumibilmente potrebbe essere uno degli aerei scomparsi nel misterioso incidente del Volo 19. Si tratta di un incidente in cui cinque aerei militari statunitensi, noti come Volo 19, durante un volo di routine nel Triangolo delle Bermude sono improvvisamente scomparsi dagli schermi radar.Le sue parole sono state pubblicate sulla pagina YouTube del canale History TV, che produce un documentario sul mistero del Triangolo delle Bermude. Secondo Barnett, i subacquei hanno anche trovato un'elica vicino al relitto. Ulteriori studi sul luogo dell'incidente hanno contribuito a determinare che le parti metalliche appartenevano a un aereo da guerra degli anni Quaranta. Il materiale pubblicato sul canale History non specifica se gli scienziati siano effettivamente riusciti a trovare uno degli aerei mancanti del Volo 19. Tuttavia questo ritrovamento, come sottolineano gli autori del programma, potrebbe essere un indizio per far luce sul disastro avvenuto nel Triangolo delle Bermude del 5 dicembre del 1945.Nel dicembre del 1945, cinque aerosiluranti USS Avenger decollarono da una base aerea in Florida durante un volo di addestramento e scomparvero senza lasciare traccia. Diverse ore dopo, la comunicazione con l'aereo di ricerca e soccorso inviato in aiuto dei velivoli militari è andata persa. Si ritiene che i piloti siano scomparsi nel famigerato Triangolo delle Bermude. I dettagli della tragica morte di 27 uomini rimangono sconosciuti anche dopo 75 anni.

