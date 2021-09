Sbarchi a Lampedusa, 156 migranti giunti sull’isola: solo 24 ore di tregua

“Non è mai stato sottolineato abbastanza come l'incremento di arrivo di migranti sia il portato della crisi pandemica abbattutasi con estrema violenza anche sui paesi nordafricani e la spinta migratoria è cresciuta per effetto della depressione socio-economica che ha investito alcuni territori come la Libia, la Tunisia, l'Algeria che, queste ultime due, avevano goduto di una certa stabilità dopo i moti della primavera araba”, ha detto il ministro come riportato dall’Adnkronos.