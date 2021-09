https://it.sputniknews.com/20210905/salvini-conferma-permanenza-della-lega-nel-governo-draghi-per-vigilare-12796388.html

Salvini conferma permanenza della Lega nel governo Draghi: "per vigilare"

Salvini conferma permanenza della Lega nel governo Draghi: "per vigilare"

Allo stesso tempo il leader del Carroccio avverte la maggioranza: "mai d'accordo sull'obbligo vaccinale". 05.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-05T14:32+0200

2021-09-05T14:32+0200

2021-09-05T14:32+0200

matteo salvini

mario draghi

lega

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/10175703_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_d29f1f87e9ba588491c825d796724e12.jpg

Matteo Salvini ha ribadito che la Lega non farà mancare il suo sostegno al Governo Draghi, spiegando il motivo di questa posizione nonostante su alcuni temi, come immigrazione e gestione della pandemia, le differenze dallo stesso presidente del Consiglio e dalle altre forze della maggioranza siano lampanti.Salvini ha elencato a cosa andrebbe incontro il Paese senza la Lega nel governo.Salvini contro SperanzaIl leader della Lega ha poi attaccato il ministro della Salute Roberto Speranza, che aveva affermato in precedenza che serve vaccinare di più per evitare nuove chiusure in autunno per Covid.Ricordiamo che ieri, intervenendo sul tema vaccini e obbligo vaccinale da Milano, Matteo Salvini aveva affermato che l'obbligo vaccinale non fa parte dell'accordo per governare, tuttavia ha dichiarato la disponibilità di dialogare con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

https://it.sputniknews.com/20210905/speranza-ribadisce-o-ci-saranno-piu-vaccinati-o-inevitabili-piu-chiusure-autunnali-12794065.html

raus jUEde Salvini sbaglia completamente (purtroppo per incapacità e viltà). Deve invece uscire immediatamente da questo governo, ammonendolo che qualsiasi provvedimento ritenuto anti-italiano, verrà immediatamente cancellato dal governo risultante dalle nuove elezioni. In sostanza Salvini deve dire a Draghi: potete fare quello che volete, ma noi vi consideriamo già da ora come una associazione a delinquere (mettendo dentro anche Mattarella) e se vinciamo alle prossime elezioni (o nelle piazze) cancelleremo tutto quello che avete imposto come traditori, portandovi anche davanti al muro per il compito del plotone di esecuzione. io farei esattamente così al posto di Salvini. 1

aidenzio Salvini il nulla politico conferma la sua permanebza a leccare il c....o al governo Draghi ad inginocchiarsi al passaggio della Lamorgese, a stringere alleanze con letta a prenderlo in quel posto alle prossime elezioni pirla adenzio 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

matteo salvini, mario draghi, lega, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass