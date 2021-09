https://it.sputniknews.com/20210905/roma-ecco-chi-sono-i-candidati-piu-amati-sui-social-12794803.html

Roma, ecco chi sono i candidati più amati sui social

Roma, ecco chi sono i candidati più amati sui social

Secondo un'analisi dell'Agi i più attivi su Twitter sono Calenda e Raggi, ma a ricevere più commenti positivi, assieme al leader di Azione, c'è il candidato del centrodestra, Enrico Michetti.

I più attivi su Twitter sono Calenda e Raggi. I più apprezzati, sempre sullo stesso social network, sempre il leader di Azione e il candidato del centrodestra Enrico Michetti. Il conto alla rovescia per eleggere il prossimo sindaco della Capitale è iniziato: tra esattamente un mese, il 3 e 4 ottobre, i romani saranno chiamati alle urne per scegliere chi sarà il prossimo inquilino di Palazzo Senatorio.Per ora nessuno dei candidati è nettamente in vantaggio. Si fa strada, quindi, anche l’ipotesi del ballottaggio il 17 e 18 ottobre. Intanto, i social fotografano il sentiment dei romani e l’attivismo 2.0 dei protagonisti della corsa al Campidoglio. Un’analisi effettuata dall’agenzia Agi mostra come sia proprio quest’ultimo il più presente sulla piattaforma social, con un numero di “cinguettii” più alto rispetto agli sfidanti. Sono di Calenda e della Raggi, infatti, l’84 per cento di tweet e risposte.Lo studio mostra anche quali sono i temi preferiti dai vari candidati. La sindaca uscente viene tirata in ballo dagli utenti social quando si parla di mobilità e rifiuti, Calenda su economia e turismo, Michetti su trasporto pubblico e sicurezza, Gualtieri su economia e rifiuti.Quest’ultimo è uno dei temi che, almeno secondo l’analisi delle discussioni su Twitter, sta più a cuore ai romani. Nel 30 per cento dei tweet, infatti, al centro c’è proprio l’emergenza cronica legata alla mancata raccolta dell’immondizia e alla mancanza di impianti. Tra i temi più sentiti c’è poi quello del rilancio del turismo nella Capitale, dopo due anni di lockdown intermittenti, con il 24 per cento dei post. Seguono mobilità, economia, sicurezza e il dibattito sul nuovo stadio.

Helix HH Romani svegliatevi votate Cesare o Nerone alle elezioni! 1

FRANCO Chiunque verrà scelto non farà un cazzo per i romani ....i politici attuali sono tutti , ma tutti inadatti . Tra l'altro andare a votare non serve ad un cazzo perche i giochi sono già fatti ...un numero di qua...due di la...due al buio ... l'importante è impedire che i cittadini decidano. 1

