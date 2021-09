https://it.sputniknews.com/20210905/portavoce-del-fronte-della-resistenza-ai-talebani-ucciso-nel-panjshir-12802652.html

Portavoce del Fronte della Resistenza ai talebani ucciso nel Panjshir

Fahim Dashti, portavoce del Fronte della Resistenza, è rimasto ucciso nel Panjshir. La notizia, apparsa sui social, è stata pubblicata da fonti informate... 05.09.2021, Sputnik Italia

afghanistan

talebani

Fahim Dashti, portavoce delle forze di resistenza, è stato ucciso durante i combattimenti nella provincia afghana del Panjshir, secondo quanto riferito dall'agenzia afghana Khaama Press. L'informazione è stata confermata da fonti di Sputnik Afghanistan nel Panjshir.Dashti era anche un membro di spicco del partito "Jamiat-e Islami" (Società Islamica dell'Afghanistan). Come e quando Dashti è morto non viene specificato.In precedenza, il leader delle forze di resistenza Ahmad Massoud si era detto pronto a porre fine ai combattimenti e ad avviare i negoziati se le forze dei talebani* avessero lasciato la provincia.* Organizzazione terroristica ed estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

Superbianco Juden Palestine apartheid Gli americani non sostengono la resistenza, sono con i talebani, aspettano di vedere con chi si alleano questi, se ammiccano ai cinesi amano gli altri, che siano Isis, al qaeda, Mansud é indifferente. 1

1

afghanistan

2021

Notiziario

it_IT

