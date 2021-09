https://it.sputniknews.com/20210905/piu-contagiosa-o-anche-piu-letale-ecco-cosa-sappiamo-della-variante-delta-12788906.html

Più contagiosa o anche più letale? Ecco cosa sappiamo della variante Delta

Più contagiosa o anche più letale? Ecco cosa sappiamo della variante Delta

Aumentano i ricoveri e i decessi nei Paesi dove la variante Delta si diffonde di più. Secondo alcuni studi non sarebbe solo più contagiosa, ma capace di far raddoppiare i tassi di ospedalizzazione.

2021-09-05T08:57+0200

2021-09-05T08:57+0200

2021-09-05T08:57+0200

coronavirus in italia

variante delta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/10133358_0:150:1281:870_1920x0_80_0_0_588db81fba3e922f6f79332f470bcc09.jpg

È sicuramente più contagiosa rispetto alla variante Alfa, tanto che qualcuno, da questo punto di vista, l’ha paragonata alla varicella. Ma la variante Delta, che ormai è maggioritaria nel nostro Paese, dove è responsabile per l’infezione da Covid nel 99,7 per cento dei casi, è davvero più letale rispetto alle altre mutazioni del virus?Rispondere a questa domanda non è semplice. Ci ha provato l’Università di Cambridge con uno studio pubblicato a fine agosto sulla rivista scientifica The Lancet, in cui si è cercato di prendere in esame tutte le variabili in gioco. In primis, l’elevata capacità di diffusione di questa mutazione del virus, fino al 60 per cento più contagiosa del ceppo originario, che determina quindi, per una mera questione di probabilità, una maggior quantità di ricoveri e decessi. Allo stesso tempo, però, va considerata anche l’azione dei vaccini, che mitiga l’effettiva letalità della Delta.Alle stesse conclusioni, come si legge in un approfondimento del Corriere della Sera, sono arrivati anche gli studiosi di Canada, Singapore e Scozia, che dopo aver effettuato diverse ricerche hanno riscontrato un maggior rischio di ricovero, di almeno due volte superiore, nei contagiati con la Delta.I dati, tuttavia, parlano di un aumento di ricoveri e decessi negli Stati dove questa variante è più diffusa, compresa l’Italia, dove secondo i dati della fondazione Gimbe per l’ultima settimana di agosto, citati sempre dal Corriere, i ricoveri sono aumentati del 5,4 per cento e i decessi del 6,1.A determinare una ulteriore crescita di queste due variabili potrebbe essere il possibile calo di efficacia dei vaccini nelle persone anziane, le prime ad essere state immunizzate a partire dallo scorso dicembre. Tuttavia, secondo le stime dell’Iss, per ora l'efficacia resta molto alta, oltre il 90 per cento, sia nel prevenire le forme gravi della malattia, sia per scongiurare i decessi.

https://it.sputniknews.com/20210730/covid-cdc-variante-delta-si-diffonde-tra-vaccinati-come-la-varicella-12322541.html

https://it.sputniknews.com/20210818/variante-delta-piu-veloce-delle-misure-anti-contagio-per-direttore-delloms-12563659.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus in italia, variante delta