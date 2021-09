https://it.sputniknews.com/20210905/papa-francesco-sullafghanistan-nazioni-accolgano-quanti-cercano-una-nuova-vita-12798640.html

Papa Francesco sull’Afghanistan: nazioni accolgano quanti cercano una nuova vita

Papa Francesco sull’Afghanistan: nazioni accolgano quanti cercano una nuova vita

Papa Francesco torna sul tema dell’Afghanistan e sulla crisi che quella nazione dell’Asia centrale sta vivendo dopo la presa del potere da parte dei talebani. 05.09.2021, Sputnik Italia

“In questi momenti concitati che vedono gli afghani cercare rifugio, prego per i più vulnerabili tra loro. Prego che molti Paesi accolgano e proteggano quanti cercano una nuova vita”, ha detto Francesco schierandosi dalla parte di chi vuole l’accoglienza e non i muri, filo spinato e respingimenti.Nei giorni passati, rilasciando una intervista ad una emittente di lingua spagnola, il Papa aveva assicurato che la diplomazia vaticana sta facendo tutto quello che è in suo potere per garantire sicurezza al popolo afghano.La Segreteria di Stato, ha affermato Francesco, è al lavoro anche su questo fronte.Di recente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva considerato sconcertante il no all'accoglienza da parte di alcune nazioni Ue, considerando l'atteggiamento non all'altezza dei valori europei.

