https://it.sputniknews.com/20210905/nipote-di-trump-rivela-rapporto-di-donald-con-vladimir-putin-12799518.html

Nipote di Trump rivela rapporto di Donald con Vladimir Putin

Mary Trump, la nipote di Donald Trump: l'ex presidente attribuisce grande importanza all'opinione di Putin. 05.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-05T17:13+0200

2021-09-05T17:13+0200

2021-09-05T17:13+0200

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/624/53/6245309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6837703c60af2e4912e36f17f136233f.jpg

L'ex presidente Donald Trump, durante il suo mandato, attribuiva più importanza alle opinioni del capo di Stato russo Vladimir Putin rispetto a quelle dei leader europei, ha detto a Business Insider sua nipote Mary Trump. Secondo lei, l'ex inquilino della Casa Bianca "non è stato colpito" dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, apprezzando di più il punto di vista del presidente russo e del leader nordcoreano Kim Jong-un. L'interlocutrice di Business Insider sostiene che a suo zio non piace avere a che fare con partner che "vogliono impegnarsi nella diplomazia". "L'unica cosa che conta per lui è ciò che considera forte dal suo punto di vista", ha detto Mary Trump. Inoltre la nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti lo ha definito un autocrate nato e "fascista".

