https://it.sputniknews.com/20210905/nato-segretario-stoltenberg-infastidito-da-idea-di-esercito-europeo-dividera-leuropa-12797063.html

Nato, segretario Stoltenberg infastidito da idea di esercito europeo: "dividerà l'Europa"

Nato, segretario Stoltenberg infastidito da idea di esercito europeo: "dividerà l'Europa"

L'idea di un esercito europeo indipendente dalla Nato a guida statunitense esiste dai primi anni Cinquanta, ma è stata accantonata durante la Guerra Fredda. Il... 05.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-05T15:42+0200

2021-09-05T15:42+0200

2021-09-05T15:42+0200

usa

nato

unione europea

esercito

sicurezza

occidente

geopolitica

jens stoltenberg

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/9619164_0:127:2852:1731_1920x0_80_0_0_6f1830bb97e4ddda71af458996957f52.jpg

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha manifestato preoccupazione per la creazione di un esercito europeo, affermando che una forza militare esclusiva della Ue avrebbe il potenziale per "dividere l'Europa" e sovraccaricare lo "scarso" trilione di dollari di spese per la difesa di cui dispone l'Alleanza Atlantica.Parlando al Telegraph in un'intervista pubblicata sabato scorso, Stoltenberg ha insistito sul fatto di non essere contrario a "maggiori sforzi europei in materia di difesa", ma ha avvertito che una forza di reazione rapida della Ue come quella recentemente auspicata dal capo della diplomazia di Bruxelles Josep Borrell, a seguito del frettoloso ritiro dall'Afghanistan, sarebbe dannosa per l'Alleanza Atlantica.Il segretario della Nato ha ammesso che "la questione riguarda in parte i fondi", sottolineando che l'80% della spesa per la difesa dell'alleanza proviene da "alleati non Ue", in primis gli Stati Uniti.Stoltenberg ha aggiunto che, a suo avviso, gli Stati non appartenenti alla Ue contribuiscono a difenderla.Il segretario generale ha inoltre affermato che la creazione di "strutture parallele" e gli sforzi per "duplicare la struttura di comando" servirebbero solo a "indebolire la nostra capacità comune di lavorare insieme".Nato e disfatta in AfghanistanNella sua intervista Stoltenberg ha inoltre cercato di scaricare le colpe per il drammatico crollo del governo afghano, suggerendo che l'inaspettata e rapida conquista del potere dei talebani* era "ovviamente...legato al fatto che gli alleati della Nato hanno deciso di porre fine a questa missione militare in Afghanistan", nonché ai fallimenti degli ex leader politici e militari dell'Afghanistan, oltre a una presunta mancanza di supporto logistico all'esercito afghano.Sullo sfondo dell'umiliante ritiro occidentale dal Paese, Stoltenberg ha auspicato che "l'intera comunità internazionale, comprese Russia e Cina", ora deve "lavorare" per impedire che l'Afghanistan diventi ancora una volta un rifugio sicuro per i gruppi terroristici.* Organizzazione terroristica ed estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210901/unutopia-chiamata-esercito-europeo-12740659.html

javcio Nato è una organizzazione terroristica ed è ora di essere chiusa una volta per sempre!!!! 2

FRANCO Gli USa gli hanno detto di dire di no e lui esgue da buon cameriere. 1

5

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, nato, unione europea, esercito, sicurezza, occidente, geopolitica, jens stoltenberg, difesa