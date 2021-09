https://it.sputniknews.com/20210905/meloni-contro-lamorgese-elogiata-solo-da-scappati-di-casa-e-draghi-12795690.html

Meloni contro Lamorgese: elogiata solo da scappati di casa e Draghi

Meloni contro Lamorgese: elogiata solo da scappati di casa e Draghi

Chi sono quelli che elogiano il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese? Secondo Giorgia Meloni, la elogiano il presidente del Consiglio e i “punkabestia”... 05.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-05T18:21+0200

2021-09-05T18:21+0200

2021-09-05T18:21+0200

giorgia meloni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/9776995_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_fe7485406e9dff6eb1ab181916b2628f.jpg

Il capo di Fratelli d’Italia picchia duro con le parole a margine della sua partecipazione al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio (Como).La Meloni ritiene “imperdonabile” il fatto che i ristoratori italiani siano stati multati per 500 euro durante la loro partecipazione a una manifestazione contro un provvedimento del governo, mentre “gli scappati di casa” sono stati lasciati liberi di figliare, “ballare e drogarsi” e ricorda che si contano “due morti e due stupri” al termine di quel rave party. Inoltre la deputata di Fratelli d’Italia rendiconta anche “gente che partoriva sul prato” durante il rave party in provincia di Viterbo.E si domanda perché durante il lockdown usava i droni per controllare la gente in spiaggia e anche nelle città, mentre ha permesso i vari rave party svoltisi anche a Pisa e tentati in altre regioni italiane.Per questo motivo, oltre che per la gestione dei flussi migratori, Fratelli d’Italia continuerà a sostenere la mozione di sfiducia del ministro in Parlamento.Ma, per sua stessa ammissione, la mozione di sfiducia non avrà esito positivo perché “noi da soli non abbiamo i numeri per presentarla”.

https://it.sputniknews.com/20210902/il-drone-della-asl-in-volo-sulla-spiaggia-di-ostia-misurera-la-temperatura-ai-bagnanti-12761006.html

https://it.sputniknews.com/20210904/sondaggi-elettorali-giorgia-meloni-esulta-superato-nettamente-lamico-matteo-salvini-12787712.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

giorgia meloni