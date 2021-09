https://it.sputniknews.com/20210905/medici-russi-insegnano-allorganismo-a-ricostruire-un-nuovo-osso-12801821.html

Medici russi insegnano all’organismo a ricostruire un nuovo osso

Medici russi insegnano all’organismo a ricostruire un nuovo osso

Negli interventi di impiantistica dentali non di rado si rende necessaria una osteoplastica, ossia il trapianto di un frammento osseo da un’altra parte del... 05.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-05T19:23+0200

2021-09-05T19:23+0200

2021-09-05T19:23+0200

ricerca

medicina

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/12802042_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_189303ebfa5ceb37ef134808ef84d883.jpg

Entrambe le alternative sono poco auspicabili, pertanto gli scienziati russi hanno inventato un modo per indurre l’organismo umano a creare un tessuto osseo in maniera autonoma. I primi test di laboratorio hanno avuto esito positivo.Senza ossaL’innesto osseo per l’installazione degli impianti dentali è un intervento a cui si sottopongono diverse migliaia di pazienti ogni anno. Di norma, si impiega un materiale artificiale spesso di origine animale. Il tessuto osseo si forma immediatamente, ma, come osservano gli esperti, non nei volumi necessari. E l’impianto in titanio su cui poggia poi la corona spesso non tiene.Su Elena gli impianti hanno tenuto. Ma ad alcuni causano gravi problemi.Da 5 anni Goldstein e i suoi colleghi del Centro di ricerca stomatologica e di chirurgia maxillo-facciale stanno cercando di risolvere questo problema. E hanno adottato un approccio poco convenzionale: hanno provato a indurre l’organismo umano a ricreare autonomamente il nuovo tessuto osseo.Rigenerazione on demandQuesta proteina viene inserita in una matrice composta da idrogel di collagene e da particelle di acido polilattico e posizionata poi nell’area interessata. Con il tempo qui arrivano anche le MSC che si formano nel midollo osseo e si distribuiscono per tutto il corpo mediante la circolazione sanguigna. Grazie all’effetto di BMP-2 a partire dalle MSC si forma il nuovo tessuto osseo.“Abbiamo studiato il materiale da noi ottenuto in vitro (nelle colture cellulari) e in vivo (sugli animali). Nelle cavie con gravi difetti parietali abbiamo registrato una formazione di tessuto osseo in volumi analoghi a quelli di una autoplastica. Al momento ci stiamo preparando per ulteriori test”, spiega lo scienziato.A immagine e somiglianza di Sputnik VCome osservano i ricercatori, per le pratiche burocratiche ci potrebbe volere un paio di anni. E in questo periodo di tempo si lavorerà al perfezionamento di quanto ottenuto rendendolo più efficace e conveniente.Per il paziente l’intervento appare come segue. Il medico mescola alcuni componenti: il gel e le particelle di acido polilattico con le particelle adenovirali. Poi incide la gengiva e applica la soluzione ottenuta sull’area interessata. Si richiude la ferita. Dopo 3-4 mesi il materiale applicato sarà completamente assorbito e al suo posto sarà comparso il tessuto osseo.Il sistema immunitario non è un ostacoloGli scienziati ipotizzano che il materiale da loro messo a punto potrebbe essere impiegato per indurre la formazione di tessuto osseo non soltanto a livello mandibolare, ma dovunque si renda necessario. Si tratta, infatti, di un metodo più efficace rispetto di qualsiasi altra tecnica oggi nota.L’unico eventuale ostacolo potrebbe essere il sistema immunitario del paziente. Ma i creatori di questo nuovo metodo hanno pensato anche a questo.Secondo Evgeny Ovchinnikov, vicedirettore scientifico del Centro nazionale di ricerca medica Ilizarov in traumatologia e ortopedia, questi materiali consentiranno di evitare eventuali rigetti degli impianti ossei.Un impianto smart di questo tipo è stato creato di recente presso il Centro Ilizarov.È stato messo a punto uno xenomateriale nel quale è già stato integrato un set antibatterico specifico. Sarà applicato in pazienti che soffrono di osteomielite, un’infiammazione e infezione dell’apparato osteo-articolare. L’antibiotico che viene rilasciato nell’area interessata in maniera graduale e a piccole dosi agisce contro l’infezione, mentre lo xenomateriale stimola la crescita e la successiva ricostruzione del tessuto osseo.Questa novità è già stata testata con successo sui conigli. Ora è in corso la preparazione della documentazione necessaria per la procedura di brevettazione. Nei prossimi anni è possibile che questa invenzione sarà già applicata comunemente nella pratica clinica. Ad ogni modo i ricercatori stessi la definiscono una soluzione di compromesso poiché questo materiale viene rigettato più frequentemente di quello formato a partire dai tessuti del paziente.

Irina Derefko Ben fatto! Grandi!!! 0

alberto carè SPERIAMO BENE . 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ricerca, medicina, scienza e tech