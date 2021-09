https://it.sputniknews.com/20210905/medici-rivelano-cosa-puo-ridurre-drasticamente-il-rischio-di-morte-prematura-12800856.html

Medici rivelano cosa può ridurre drasticamente il rischio di morte prematura

Medici rivelano cosa può ridurre drasticamente il rischio di morte prematura

05.09.2021 - Secondo uno studio di medici americani, 7mila passi al giorno riducono del 50-70% il rischio di morte per qualsiasi causa.

Facendo 7mila passi al giorno, una persona riduce il rischio di morire per qualsiasi causa. Lo dimostrano i risultati della ricerca di esperti guidati dalla dottoressa Amanda Paluch del Massachusetts Institute of Technology di Boston, pubblicati sulla rivista scientifica JAMA Network Open.L'esperimento è stato condotto tra il 2005 e il 2006. Vi hanno partecipato poco più di duemila uomini e donne di varia etnia, dai 38 ai 50 anni. Durante tutto l'anno, hanno indossato un apparecchio sui fianchi per misurare il numero di passi che facevano. Fino al 2018, gli scienziati hanno raccolto e analizzato i dati sui decessi tra i soggetti. Gli esperti hanno diviso i partecipanti in tre gruppi. La prima comprendeva coloro che fanno meno di 7mila passi al giorno. I partecipanti che percorrevano circa 10mila passi sono rientrati nel secondo gruppo, mentre il terzo includeva persone che facevano più di 10mila passi al giorno. Inoltre sono stati presi in considerazione fattori quali età, razza, titolo di studio, cattive abitudini, alimentazione, benessere generale dei soggetti ed altri. Inoltre i medici hanno concluso che proprio il numero di passi, non l'intensità, ad influenzare il rischio di mortalità.

