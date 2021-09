https://it.sputniknews.com/20210905/mattarella-invocare-liberta-di-non-vaccinarsi-mette-a-rischio-salute-altrui-12802186.html

Mattarella: invocare libertà di non vaccinarsi mette a rischio salute altrui

Mattarella: invocare libertà di non vaccinarsi mette a rischio salute altrui

Il capo di Stato è intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Pavia. Oltre alla gestione della pandemia e ai commenti sulle proteste... 05.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Repubblica dice no a chi invoca la libertà per non vaccinarsi contro il Covid, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Pavia.Per Mattarella, la salute pubblica "richiama alla responsabilità sociale e in questo periodo al dovere, morale e civico della vaccinazione". Per il capo di Stato i vaccini, oltre ad essere un'arma efficace fornita dalla scienza contro il virus, servono anche per superare le conseguenze "economiche e sociali" della pandemia.Mattarella ha anche stigmatizzato le violenze di alcuni no-vax passate alla cronaca in questi giorni sullo sfondo del dibattito dell'obbligo vaccinale e dell'ulteriore estensione dell'uso del green pass.In Italia, secondo gli ultimi dati, 79.018.787 sono le dosi di vaccino somministrate in totale, mentre 38.613.441 persone (71,49% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione contro il Covid.

raus jUEde """Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione perché quell'invocazione" corrisponde a "mettere al rischio la salute altrui".""" In questa esternazione vi è tutta l'ottusità irrazionale e antiscientifica che solo un presidente minus come Mattarella può esprimere. Premesso che, secondo la scienza, chi si vaccina si "immunizza" (ovvero non rischia di essere contagiato), ma ciò non toglie che possa a sua volta contagiare (alla pari di un portatore sano), si deduce per logica che CHI NON SI VACCINA METTE A RISCHIO SE STESSO, NON GLI ALTRI (tranne quelli non vaccinati, che però hanno accettato anch'essi il rischio). Mattarella è ormai incapace di intendere di volere e va rottamato prima di sei mesi. 4

raus jUEde Una saggezza chiaramente in vendita. 4

