Iran avverte che i colloqui sul nucleare dovrebbero svolgersi senza pressioni Occidentali

Nel luglio 2015, l'Iran e sei mediatori internazionali – Russia, Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Francia e Germania – hanno firmato un patto sul nucleare noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JAPAN). L'accordo ha imposto una serie di limitazioni al programma nucleare iraniano al fine di escluderne una possibile dimensione militare, in cambio della revoca delle sanzioni internazionali.Nel maggio 2018, gli Stati Uniti hanno rotto l'accordo e hanno iniziato a imporre sanzioni unilaterali contro l'Iran sulla base del fatto che quel paese stava continuando a sviluppare armi nucleari.Un anno dopo, l'Iran, in risposta, ha iniziato a ridurre gradualmente i suoi impegni nell'ambito del JCPOA.Attualmente sono in corso a Vienna colloqui per ripristinare il PAIC e revocare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti all'Iran. Il 20 giugno scorso si è concluso il sesto round di colloqui.Il rappresentante permanente della Russia, Mikhail Ulyanov, davanti alle organizzazioni internazionali a Vienna ha affermato che i lavori per ripristinare il JCPOA sono completi quasi al 90% e che restano irrisolti solo alcuni aspetti legati agli impegni statunitensi.Le autorità iraniane avevano dichiarato che i colloqui sul ripristino del PAIC saranno poi gestiti dal nuovo governo, formatosi dopo l'insediamento del presidente eletto Ebrahim Raisi il 5 agosto scorso.

