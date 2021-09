https://it.sputniknews.com/20210905/in-iran-sicuri-il-governo-fantoccio-afghano-ha-sbagliato-a-fare-affidamento-sugli-stati-uniti-12801610.html

In Iran sicuri, il "governo fantoccio" afghano ha sbagliato a fare affidamento sugli Stati Uniti

In Iran sicuri, il "governo fantoccio" afghano ha sbagliato a fare affidamento sugli Stati Uniti

I talebani hanno conquistato Kabul il 15 agosto mentre le truppe occidentali si ritiravano dal Paese dopo quasi vent'anni di presenza militare. Le forze... 05.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-05T20:28+0200

2021-09-05T20:28+0200

2021-09-05T20:28+0200

usa

afghanistan

iran

politica internazionale

talebani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12792361_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_330e632d565aaae65566876144dd1f32.jpg

Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Baqer Ghalibaf ha affermato che è stato un errore strategico per il "governo fantoccio" afghano fidarsi degli Stati Uniti per garantire la sicurezza nel Paese.Durante la sessione parlamentare odierna, il presidente del Parlamento ha affermato che l'insoddisfazione pubblica per la presenza militare ventennale dell'America e l'inerzia del governo filo-americano sono state il principale motivo della rapida conquista dell'Afghanistan da parte dei talebani* il mese scorso.Il funzionario ha aggiunto che il caotico ritiro delle truppe occidentali dall'Afghanistan, completato il 30 agosto, ha dimostrato che il potere globale dell'America è in declino. I talebani avevano fissato la fine del mese scorso come la "deadline" per il ritiro delle truppe statunitensi e straniere.In precedenza la massima carica dello Stato iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, aveva definito gli Stati Uniti "la fonte di tutte le crisi in Afghanistan".Il 15 agosto scorso i talebani sono entrati a Kabul, portando a termine l'offensiva lanciata contro le forze governative dopo che il presidente Biden aveva annunciato il ritiro delle truppe americane dal Paese. Il presidente Ghani è scappato, secondo lui "per evitare uno spargimento di sangue". Con i talebani di nuovo al potere, il ritiro è stato accelerato, inoltre l'aeroporto di Kabul è stato preso letteralmente d'assalto da migliaia di afghani, che a tutti i costi volevano lasciare il Paese per paura di ritorsioni da parte degli islamisti.Secondo quanto riferito, i talebani avrebbero offerto agli Stati Uniti l'opportunità di assumersi la responsabilità di farsi carico della sicurezza di Kabul dopo la fuga di Ghani, ma le autorità americane avrebbero rifiutato. L'unica missione per gli Stati Uniti era quella di evacuare i cittadini americani e gli alleati afgani, ha fatto sapere Washington ai leader talebani.* Organizzazione terroristica ed estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210905/le-forze-della-resistenza-in-afghanistan-riprendono-il-controllo-degli-altipiani-del-panjshir-12796229.html

usa

afghanistan

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghanistan, iran, politica internazionale, talebani