Caos in Guinea, media segnalano arresto presidente Condé da parte golpisti - Foto, Video

Caos in Guinea, media segnalano arresto presidente Condé da parte golpisti - Foto, Video

Situazione caotica in Guinea, con notizie contrastanti che si susseguono sull'esito di un colpo di stato da parte di alcuni militari contro il presidente in...

Le autorità guineane hanno confermato che i ribelli hanno attaccato il palazzo presidenziale, ma le guardie del corpo del presidente hanno respinto l'attacco, secondo loro. Le autorità hanno inoltre lanciato un appello alla popolazione per mantenere l'ordine.I ribelli hanno arrestato il presidente della Guinea Alpha Condé, aveva riferito in precedenza il portale Guinee News, citando fonti. Secondo il portale, il presidente è stato arrestato dalle forze speciali guidate dal colonnello Mamady Doumbouya. Secondo le fonti, i militari golpisti hanno inoltre arrestato diversi funzionari di alto rango. Le foto del presunto arresto sono apparse sui social media locali. Lo stesso leader dei golpisti, il colonnello Mamady Doumbouya aveva annunciato lo scioglimento del governo, l'abolizione dell'attuale Costituzione e la chiusura dei confini del Paese.Poco prima era stato riferito da fonti che le forze fedeli al presidente Condé avevano arrestato 25 militari golpisti nella capitale Conakry.In precedenza i media hanno riferito di spari nella capitale Conakry vicino al palazzo presidenziale. Secondo il quotidiano Jeune Afrique, con riferimento a fonti, dietro il tentativo di colpo di stato ci sarebbero i rappresentanti di un gruppo di forze speciali, che si è scontrato con le guardie del presidente Alpha Condé. Secondo la pubblicazione, il gruppo ribelle è guidato dal colonnello Mamadi Dumbuya, che in precedenza aveva prestato servizio nella Legione straniera francese.

guinea

