https://it.sputniknews.com/20210905/fauci-mette-in-guardia-sulla-variante-mu-puo-aggirare-difesa-degli-anticorpi-12802438.html

Fauci mette in guardia sulla variante Mu: può aggirare difesa degli anticorpi

Fauci mette in guardia sulla variante Mu: può aggirare difesa degli anticorpi

Anthony Fauci, l'infettivologo numero uno degli Stati Uniti: il ceppo Mu del coronavirus può aggirare la protezione degli anticorpi. 05.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-05T20:39+0200

2021-09-05T20:39+0200

2021-09-05T20:39+0200

medicina

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/9628069_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8415893b00abf0b205fe9ecbb8f4859c.jpg

L'esperto numero uno in malattie infettive degli Stati Uniti Anthony Fauci ha affermato che il ceppo Mu del coronavirus suscita preoccupazione tra gli esperti. Tuttavia, come notato da Fauci, il ceppo Mu non rappresenta al momento una seria minaccia, in quanto un'altra variante del virus, la famigerata "Delta" (nota anche come variante indiana), è ancora dominante negli Stati Uniti.Ha aggiunto che gli esperti stanno monitorando da vicino le mutazioni del coronavirus e il ceppo Mu, in particolare, è preso molto sul serio.La variante B.1.621 del coronavirus, nota come ceppo Mu, è stata identificata nel gennaio 2021 in Colombia. È diffusa in 40 Paesi tra cui Perù, Cile, Stati Uniti. Alla fine di agosto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha definita una "variante di interesse" per alcune mutazioni e sostituzioni multiple di amminoacidi nella proteina spike.

https://it.sputniknews.com/20210902/loms-monitora-la-nuova-variante-mu-potrebbe-essere-piu-resistente-ai-vaccini-12751733.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, coronavirus nel mondo