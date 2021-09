https://it.sputniknews.com/20210905/cristiano-ronaldo-e-molto-piu-figo-di-lionel-messi-parola-di-khabib-nurmagomedov-12799361.html

Cristiano Ronaldo è "molto più figo" di Lionel Messi, parola di Khabib Nurmagomedov

Il famoso artista di arti marziali in pensione ed ex campione dei pesi leggeri UFC, Khabib Nurmagomedov, ha recentemente offerto la sua opinione su chi potrebbe essere il miglior calciatore al mondo: l'asso del calcio portoghese Cristiano Ronaldo o la leggenda del calcio argentino Lionel Messi.Durante un'intervista con la televisione Sport24, Nurmagomedov ha detto che Messi è davvero bravo, ma pensa che Ronaldo sia migliore.Ha sostenuto anche che, avendo iniziato la sua carriera calcistica nel 2006 e avendo ottenuto la sua prima vittoria in UEFA Champions League nel 2009, Messi è stato "al suo apice" per 12 anni, mentre CR7 è stato "al top" per 17 anni."Era in finale nell’Europeo del 2004, e sta ancora segnando gol nel 2021", ha osservato Nurmagomedov. "Secondo la mia opinione personale, Cristiano è molto più figo".

