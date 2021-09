https://it.sputniknews.com/20210905/covid-in-russia-18645-nuovi-contagi-superati-7-milioni-di-casi-da-inizio-pandemia-12795812.html

Covid in Russia: 18.645 nuovi contagi, superati 7 milioni di casi da inizio pandemia

Tra i nuovi contagiati, 1.397 sono completamente asintomatici, rileva il Centro russo per la lotta al Covid. 05.09.2021, Sputnik Italia

In Russia sono stati rilevati 18.645 nuovi casi di Covid nell'ultimo giorno, secondo il quartier generale per la lotta contro la diffusione del coronavirus nel Paese. Si nota che in 1.397 nuovi positivi la malattia decorre senza manifestazioni cliniche. Il numero complessivo dei casi durante l'intero periodo della pandemia in Russia ha raggiunto quota 7.012.599.Nell'ultimo giorno 15.256 persone sono guarite e sono state dimesse dagli ospedali, in totale le guarigioni sono state 6.270.731. Il quartier generale ha aggiunto che 793 persone sono decedute per Covid nell'ultimo giorno, mentre il computo complessivo delle vittime è di 187.200.A Mosca nelle ultime ventiquattro ore 1.542 persone sono rimaste infettate dal coronavirus e 48 sono morte.

