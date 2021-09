https://it.sputniknews.com/20210905/come-netflix-e-tiktok-controllano-la-mente-la-risposta-del-fondatore-di-telegram-12802893.html

Come Netflix e TikTok controllano la mente? La risposta del fondatore di Telegram

Come Netflix e TikTok controllano la mente? La risposta del fondatore di Telegram

Il fondatore di Telegram Durov ha definito il contenuto di Netflix e TikTok come "fango appiccicoso". 05.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-05T22:31+0200

2021-09-05T22:31+0200

2021-09-05T22:31+0200

società

social network

informatica

netflix, provider americano

psicologia

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/455/33/4553327_0:35:1920:1115_1920x0_80_0_0_701321ee5f0ea7435e46dd104c81e694.jpg

Il fondatore di Telegram Pavel Durov ha parlato acutamente sul suo blog degli algoritmi di raccomandazione dei social network. In particolare si è lamentato del desiderio della maggior parte delle persone "di nutrire il proprio cervello non con fatti che aiuteranno a cambiare il mondo, ma con serie Netflix o video offerti da TikTok".A suo parere, l'eccesso di questi contenuti offusca ancora di più il confine tra finzione e realtà. In particolare questo induce la mente subconscia degli utenti dei social alla risoluzione di problemi inesistenti.Durov ha definito il cervello umano lo strumento più potente e ha anche chiesto di alimentarlo con "informazioni reali" che aiuteranno a risolvere problemi basilari.Non dimenticare di seguire il Telegram di Sputnik Italia!

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, social network, informatica, netflix, provider americano, psicologia, telegram