Bitonto, muore un uomo in una stazione di servizio dopo una colluttazione

Bitonto, muore un uomo in una stazione di servizio dopo una colluttazione

L'alba di domenica 5 settembre presso una stazione di servizio a Bitonto (Bari) e la fine della vita di Paolo Caprio, 41 anni che colpito da pugni sferrati...

Inutili i soccorsi, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma senza successo e l’uomo è morto.Disposta già l’autopsia per accertare con esattezza le cause del decesso, mentre i carabinieri sono sulle tracce dell’assassino. Acquisite, infatti, le immagini di video sorveglianza della stazione di servizio è partita la caccia all’uomo nel barese.Le parole del sindaco di Bitonto“Senza armi, la fine di una esistenza umana è stata decretata da violenza per motivi, sembrerebbe, non legati a questioni criminali. Il presunto colpevole è in contatto con le forze dell'ordine”, aggiunge il sindaco che poi si lascia andare ad una riflessione più ampia sulla violenza in Italia.“È vero, la prepotenza e la barbarie stanno attraversando tutto il Paese (il Sud in particolare) consegnando l'immagine di una società sempre più sola ed abbandonata. Ma Bitonto ha già sofferto troppo per sopportare altre tragedie come questa. La vittima ed il presunto aggressore sono molto giovani per non lasciarci altro pensiero”, conclude.

