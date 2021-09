https://it.sputniknews.com/20210905/alto-generale-usa-dice-che-guerra-civile-in-afghanistan-potrebbe-favorire-ricostituzione-di-12793329.html

Alto generale USA dice che guerra civile in Afghanistan potrebbe favorire ricostituzione di Al-Qaeda

Alto generale USA dice che guerra civile in Afghanistan potrebbe favorire ricostituzione di Al-Qaeda

Gli Stati Uniti hanno completato il loro ritiro delle truppe dall'Afghanistan il 30 agosto, appena un giorno prima della scadenza ufficiale. Mentre la... 05.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-05T09:56+0200

2021-09-05T09:56+0200

2021-09-05T09:57+0200

afghanistan

kabul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/12617632_0:164:3112:1915_1920x0_80_0_0_ef55b61755846cd5f242c7f8da2b30b5.jpg

Un alto generale degli Stati Uniti, sabato ha ammesso che l'Afghanistan potrebbe presto vedere scoppiare una guerra civile con fazioni in guerra nella nazione, avvertendo che un tale sviluppo potrebbe aprire la strada alla rinascita di Al-Qaeda*.La previsione è stata espressa durante un'intervista a Ramstein, in Germania, dall'alto generale dell’esercito USA, Mark Milley, che serve come presidente degli Stati Maggiori Congiunti. Il generale è stato intervistato da Jennifer Griffin di Fox News mentre visitava la base americana per porgere i suoi auguri alle truppe coinvolte nel processo di evacuazione degli afghani.Alla domanda se gli Stati Uniti fossero più sicuri ora che il ritiro delle truppe si è ufficialmente concluso, Milley ha ammesso che non è ancora chiaro, poiché ritiene che la nazione devastata dalla guerra non sia ancora sulla via della pace e della calma."Penso che ci sia un’alta probabilità di una guerra civile più ampia e che poi, a sua volta, porterà a condizioni che potrebbero, di fatto, portare a una ricostituzione di Al-Qaeda o a una crescita dell'ISIS* o di altre miriadi di gruppi terroristici", ha aggiunto.Milley ha inoltre osservato che mentre i funzionari stanno tenendo d'occhio gli sviluppi in Afghanistan, è chiaro alla leadership militare statunitense che gli ostacoli erano all'orizzonte. "Si potrebbe vedere una recrudescenza del terrorismo in quella regione entro 12, 24, 36 mesi", ha ammesso.Con i soldati americani non più sul terreno in Afghanistan, Milley ha ribadito che gli Stati Uniti attingeranno alle loro fonti di sicurezza e di raccolta di informazioni. Potenziali attacchi aerei rimangono un'opzione, come precedentemente dichiarato dal presidente americano Joe Biden.Milley ha detto a Griffin che gli attacchi militari sono "possibili", ma che "dovremo mantenere livelli molto, molto intensi di indicatori e avvisi e osservazione e ISR [Intelligence, Surveillance, Reconnaissance] su tutta quella regione".Durante l'intervista esclusiva Milley ha fornito dettagli sugli sforzi in corso per smistare migliaia di sfollati afghani diretti negli Stati Uniti, spiegando che le misure prese dai funzionari includono una varietà di dati biometrici da archiviare.Milley ha sottolineato anche che gli Stati Uniti sono stati accecati dalla rapidità con cui i talebani sono riusciti a prendere il potere, notando che la rapida presa di potere del gruppo è stata in gran parte permessa dalla mancanza di fiducia dei cittadini nel governo afghano.I talebani sono riusciti a prendere ufficialmente il controllo della capitale afghana, Kabul, il 15 agosto. La rapida presa di potere si è svolta in pochi mesi, con il presidente afghano, Ashraf Ghani, che alla fine è fuggito dalla città mentre i talebani entravano nella capitale.*Organizzazioni terroristiche vietate in Russia e altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210905/droghe-tasse-e-sponsor-segreti-da-dove-vengono-i-miliardi-dei-talebani-12792387.html

Irina Derefko Ma vada a farsi fottere!!!! 0

1

afghanistan

kabul

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, kabul